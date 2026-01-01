Koffan 是一个自托管的购物清单网络应用程序，专为情侣、家庭和合租住户设计。它通过 WebSockets 在手机、平板电脑和桌面设备之间实时同步，作为渐进式网络应用程序（Progressive Web App）可离线工作，并根据您的购买历史记录，通过模糊自动完成功能将商品整理到自定义分区中。

在 VPS 上自托管 Koffan 可以将家庭购物清单保存在您控制的基础设施上，而不是购物 SaaS 服务中。它使用 Go 语言编写，内置 SQLite 数据库，运行大约需要 2.5 MB 内存和 16 MB 磁盘空间，支持十三种语言的翻译，包含暴力破解登录保护，并提供可选的 REST API，用于自动化、迁移和集成。