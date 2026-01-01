一键部署 Koffan。
超轻量级自托管购物清单应用，专为情侣和家庭设计，支持实时同步、离线模式和 PWA 安装。
为 Koffan 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Koffan 构建什么
Koffan 是一个自托管的购物清单网络应用程序，专为情侣、家庭和合租住户设计。它通过 WebSockets 在手机、平板电脑和桌面设备之间实时同步，作为渐进式网络应用程序（Progressive Web App）可离线工作，并根据您的购买历史记录，通过模糊自动完成功能将商品整理到自定义分区中。
在 VPS 上自托管 Koffan 可以将家庭购物清单保存在您控制的基础设施上，而不是购物 SaaS 服务中。它使用 Go 语言编写，内置 SQLite 数据库，运行大约需要 2.5 MB 内存和 16 MB 磁盘空间，支持十三种语言的翻译，包含暴力破解登录保护，并提供可选的 REST API，用于自动化、迁移和集成。
Koffan 的主要功能
实时同步
WebSocket支持的实时更新，确保当项目被添加、勾选或编辑时，所有家庭成员都能看到同一份列表。
离线 PWA
安装到您的手机主屏幕，并持续添加或勾选项目，无需连接 — 重新联网后，更改将同步。
多个列表
创建单独的清单，按商店或用途使用自定义图标，并重复使用乳制品、蔬菜或清洁用品等产品类别。
超轻巧
使用Go语言编写，后端采用SQLite — 磁盘占用约16 MB，内存占用2.5 MB，即使对于最小的VPS套餐也十分理想。
智能自动完成
模糊搜索会根据您过去的购物历史推荐商品，并记住每个商品所属的类别。
REST API 访问
可选的API令牌可启用编程访问，用于自动化、集成以及在实例之间迁移列表。
为什么要在 Hostinger 上运行 Koffan
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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