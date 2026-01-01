openrouteservice 是一个由 HeiGIT 开发的开源路由引擎，它将 OpenStreetMap 数据转化为可用于生产环境的路线指引、时间-距离矩阵和等时线可达性多边形。与商业地图 API 不同的是，它为开发者提供了一个免费、完全透明的路由后端，其配置文件针对汽车、重型货车、自行车、行人和轮椅进行了优化。

在您自己的 VPS 上自托管 openrouteservice 消除了按请求计费、速率限制和第三方数据共享。您可以控制加载哪些区域和配置文件，保护客户坐标的隐私，并且可以使用根据您的应用程序定制的自定义 OSM 提取物、限制和高程数据来扩展该引擎。