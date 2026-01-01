一键部署 openrouteservice。
基于OpenStreetMap数据构建的自托管路由引擎，提供汽车、自行车和行人路线、等时线和矩阵API。
为 openrouteservice 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 openrouteservice 构建什么
openrouteservice 是一个由 HeiGIT 开发的开源路由引擎，它将 OpenStreetMap 数据转化为可用于生产环境的路线指引、时间-距离矩阵和等时线可达性多边形。与商业地图 API 不同的是，它为开发者提供了一个免费、完全透明的路由后端，其配置文件针对汽车、重型货车、自行车、行人和轮椅进行了优化。
在您自己的 VPS 上自托管 openrouteservice 消除了按请求计费、速率限制和第三方数据共享。您可以控制加载哪些区域和配置文件，保护客户坐标的隐私，并且可以使用根据您的应用程序定制的自定义 OSM 提取物、限制和高程数据来扩展该引擎。
openrouteservice 的主要功能
路线 API
计算点对点和多站点路线，其中包含逐向导航指令、几何数据和高程数据，并适用于多种交通方式配置文件。
等时线可达性
生成基于时间或距离的多边形，精确显示用户在给定预算内可以从任何起点出行多远。
矩阵计算
在单个请求中计算多对多行程时间和距离，非常适合物流、调度和配送区域优化。
多个传输配置文件
附带针对汽车、重型货车、自行车、行人和轮椅的优化配置文件，每个配置文件都遵守OSM访问规则和限制。
由 OpenStreetMap 提供支持
加载来自Geofabrik或您自己的来源的任何OSM PBF提取文件，以针对您实际需要的区域提供完全独立的路线规划服务。
OpenAPI 和 Swagger UI
符合标准的REST API，内置Swagger文档，可轻松将路由集成到Web、移动和后端应用程序中。
为什么要在 Hostinger 上运行 openrouteservice
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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