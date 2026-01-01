Vitess 是一个开源数据库集群系统，旨在水平扩展 MySQL。它最初由 YouTube 开发，用于处理每天数十亿次的查询，在标准 MySQL 实例之上提供自动分片、智能查询路由和连接池，而无需应用程序级别的更改。

在 VPS 上自托管 Vitess，可为高流量应用程序提供 YouTube 级别的数据库扩展基础设施。它处理连接多路复用以减少数据库负载，支持在线模式更改而无需停机，并提供跨多个分片的统一查询接口，对您的应用程序而言，它表现为一个单一的数据库。