Castopod 是一个全面的开源播客托管平台，专为希望拥有专业发布能力而无需依赖第三方托管服务的创作者而设计。它处理剧集管理、自动生成 RSS 订阅以分发到所有主要平台、详细的听众分析以及用于去中心化社交网络的 ActivityPub 集成 — 所有这些都在一个单一的自托管软件包中。

在您自己的 VPS 上托管您的播客意味着您拥有您的听众数据，避免按下载量计费的带宽费用，并在没有平台锁定的情况下，完全控制您的内容分发和变现。