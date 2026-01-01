Damselfly 是一款基于服务器的照片管理应用程序，专为超大型图库而构建。它会索引一个顶层图片文件夹，在后台构建缩略图，并允许您通过快速的 Blazor WebAssembly UI 搜索 IPTC 关键词标签、文件夹名称、EXIF 元数据、人脸和检测到的对象。人脸识别和对象检测在本地离线运行，不依赖任何 SaaS 服务。

在您自己的 VPS 上自托管 Damselfly，可以将照片元数据、人脸向量和图库结构保留在您控制的基础设施中，而不是公共照片服务。该平台可处理 500,000 多个图像目录，实现亚秒级搜索，支持具有基于角色权限的多用户账户，并可与 Damselfly 桌面客户端配合使用，实现同步到笔记本电脑的编辑工作流程。