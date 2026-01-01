一键部署 Damselfly。
基于服务器的照片管理，具有设备端人脸识别、对象检测和全文元数据搜索。
为 Damselfly 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Damselfly 构建什么
Damselfly 是一款基于服务器的照片管理应用程序，专为超大型图库而构建。它会索引一个顶层图片文件夹，在后台构建缩略图，并允许您通过快速的 Blazor WebAssembly UI 搜索 IPTC 关键词标签、文件夹名称、EXIF 元数据、人脸和检测到的对象。人脸识别和对象检测在本地离线运行，不依赖任何 SaaS 服务。
在您自己的 VPS 上自托管 Damselfly，可以将照片元数据、人脸向量和图库结构保留在您控制的基础设施中，而不是公共照片服务。该平台可处理 500,000 多个图像目录，实现亚秒级搜索，支持具有基于角色权限的多用户账户，并可与 Damselfly 桌面客户端配合使用，实现同步到笔记本电脑的编辑工作流程。
Damselfly 的主要功能
本地人脸识别
在服务器上完全运行人脸检测和识别，无需第三方API依赖，通过已识别的人物对照片进行聚类，以实现按人物浏览的工作流程。
目标检测
识别您图库中的物体、场景和图像颜色，这样即使没有手动标记，搜索“狗”或“海滩”也能返回匹配的照片。
IPTC 关键词标注
通过 ExifTool 快速无损地更新 EXIF/IPTC 关键词 — 更改标签时，JPEG 不会重新编码，从而保留原始质量。
全文元数据搜索
亚秒级搜索数十万张图片，支持按标签、文件夹、文件名、相机、镜头、日期范围、方向等进行筛选。
选择篮
将搜索结果中的图片保存到一个持久的篮子中，然后下载、带水印导出，或使用 Damselfly 客户端将其同步到桌面。
为什么要在 Hostinger 上运行 Damselfly
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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