Horilla是一个完全开源的人力资源管理和CRM平台，基于Django和PostgreSQL构建。它统一了员工的整个生命周期——招聘、入职、考勤、休假、薪资、绩效、服务台和离职——同时内置了用于销售渠道和客户记录的CRM，用一个自托管堆栈取代了多个SaaS工具。

在您自己的VPS上自托管Horilla，可以使敏感的员工数据、薪资和客户记录在您的直接控制之下，且无需按用户付费。您保留对数据库的完全访问权限，用于自定义报告和集成，并且可以自由扩展模块，而无需等待供应商的路线图。