WhoDB 是一个快速、轻量级的数据库管理工具，让您可以通过单个 Web 界面探索和查询多个数据库系统。它支持 PostgreSQL、MySQL、MariaDB、SQLite、MongoDB、Redis、ElasticSearch 和 ClickHouse，使其成为处理各种数据堆栈的开发人员和管理员的多功能选择。

WhoDB 专注于简洁和速度：直接从 UI 连接到您的数据库，运行查询，浏览表，并检查数据——无需复杂的配置或臃肿的客户端软件。可选地集成 OpenAI 或 Ollama 等 AI 模型，以便直接在界面内从自然语言生成查询。