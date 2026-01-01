Komari 是一款轻量级的开源服务器监控工具，专为需要实时了解其基础设施的自托管用户而设计，且没有企业级监控平台的额外开销。它在每个受监控的服务器上安装一个小型代理，用于收集 CPU、内存、磁盘和网络指标，然后将其显示在简洁的 Web 控制面板中。

由于 Komari 是自托管的，您所有的服务器遥测数据都保留在您自己的基础设施中，不会发送给第三方服务。其基于 SQLite 的设计意味着零外部数据库依赖，使其部署快速且易于维护，即使对于小型团队和个人操作者也是如此。