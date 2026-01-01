Tautulli 是一个基于 Python 的监控和跟踪工具，专为 Plex 媒体服务器构建。它记录每一次播放事件——谁在何时、以何种质量、从哪个设备观看了什么内容——并以丰富的图表和可筛选的历史记录表呈现数据。

在 VPS 上自行托管 Tautulli，无论与您的 Plex 服务器并置还是独立，都可以为您提供持久的统计数据，并通过 Discord、Slack、Telegram 和电子邮件发送通知，而无需依赖 Plex 的云服务。它通过网络连接到任何 Plex 服务器。