一键安装部署行程。
极简的自托管地图追踪和行程规划工具，用于组织兴趣点和多日行程。
为 Trip 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Trip 的主要功能
交互式兴趣点地图
在基于Leaflet构建的可定制地图瓦片上放置、分类和筛选兴趣点，以实现快速、移动友好的探索。
多日行程
将兴趣点分组到每日行程计划中，并附带备注、费用和附件，让所有计划集中于一处。
旅行合作
与旅伴分享行程，这样每个人都能看到相同的行程和更新，无需在聊天记录或电子表格之间来回切换。
OIDC 单点登录
可选的 OpenID Connect 登录允许您重复使用现有的身份提供商，而无需管理单独的 Trip 账户。
默认隐私
无遥测、无跟踪、无广告——每一个地点、照片和行程都保留在您的VPS上，由您直接控制。
轻量级 SQLite
由 SQLite 支持的单个容器，配备单个存储卷，使得备份和迁移成为简单的文件复制。
为什么要在 Hostinger 上运行 Trip
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。