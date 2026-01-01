Trip 是一个自托管的极简主义地图追踪器和旅行规划器，它允许您在交互式地图上收集兴趣点，并将其转化为结构化的多日行程。它围绕着一个简洁、无干扰的界面构建，专注于旅行者实际重复的两项活动：标记值得参观的地方，并将它们与日期、笔记和附件一起组合成旅行。

在您自己的 VPS 上运行 Trip 可以将每个兴趣点、行程和旅行伙伴链接保存在您控制的基础设施中。没有遥测、没有广告、没有第三方云——您的目的地和旅行计划永远不会离开您的服务器，而 OIDC 集成允许您在需要时将 Trip 连接到现有的单点登录设置。