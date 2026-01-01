WBO（在线白板）是一个自托管的实时协作白板，允许多个用户同时在共享的无限画布上绘图、书写和注释。它支持徒手绘图、几何图形、文本和图像插入，并能即时同步给所有连接的参与者。

在VPS上自托管WBO为团队提供了一个私人白板，可以在会话之间保持活跃，而不会将内容暴露给第三方服务。持久性画布可以通过稳定的URL访问，用于正在进行的项目，使其成为远程冲刺规划、教学、技术图表和创意头脑风暴会议的理想选择。