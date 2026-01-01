一键安装 Pulsarr
实时 Plex 观看列表监控器，可与 Sonarr 和 Radarr 同步，并具有智能内容路由规则。
为 Pulsarr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Pulsarr 构建什么
Pulsarr 将 Plex 观看列表与 Sonarr 和 Radarr 连接起来，将 Plex 应用中每次“添加到观看列表”的点击转化为自动下载请求——无需第二个前端、无需单独登录、也无需按用户邀请。它为 Plex Pass 用户实时监控 Plex，并为其他用户回退到错开轮询，然后根据您定义的规则将每个标题路由到正确的 Sonarr 或 Radarr 实例。
在您自己的 VPS 上自托管 Pulsarr 可以让观看列表数据、用户权限和 arr API 密钥都在您的掌控之中。审批工作流、按用户配额、Discord 通知和 Plex 标签同步持续运行，而无需依赖家庭服务器保持在线。
Pulsarr 的主要功能
实时关注列表同步
来自 Plex Pass 用户的监视列表添加会立即触发 Sonarr 或 Radarr 请求，并通过错峰轮询覆盖非 Pass 账户。
智能内容路由
构建 AND/OR 规则，使用类型、用户、语言、年份、认证、评分或流媒体服务，将内容路由到正确的 arr 实例。
批准和配额
保留请求以待管理员批准，并强制执行每日、每周或每月每用户限制，以控制下载队列。
Discord 机器人集成
管理审批、查看请求状态，并使用交互式斜杠命令直接从 Discord 触发操作。
多实例支持
将内容分发到多个 Sonarr 和 Radarr 实例，并进行同步标记，这样您就能始终知道是哪个用户请求了什么。
灵活的通知
当内容进入您的媒体库时，通过 Plex 移动推送、Discord、Webhook 或 Apprise 的 80 多个服务发送更新。
为什么要在 Hostinger 上运行 Pulsarr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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