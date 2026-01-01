Pulsarr 将 Plex 观看列表与 Sonarr 和 Radarr 连接起来，将 Plex 应用中每次“添加到观看列表”的点击转化为自动下载请求——无需第二个前端、无需单独登录、也无需按用户邀请。它为 Plex Pass 用户实时监控 Plex，并为其他用户回退到错开轮询，然后根据您定义的规则将每个标题路由到正确的 Sonarr 或 Radarr 实例。

在您自己的 VPS 上自托管 Pulsarr 可以让观看列表数据、用户权限和 arr API 密钥都在您的掌控之中。审批工作流、按用户配额、Discord 通知和 Plex 标签同步持续运行，而无需依赖家庭服务器保持在线。