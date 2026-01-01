Semaphore 是一个现代化的开源 Web 界面，用于管理和运行 DevOps 自动化工具。它提供了一个简洁的控制面板，无需命令行访问即可执行 Ansible playbook、Terraform 计划、OpenTofu 配置、Bash 脚本和 Pulumi 堆栈。团队可以通过浏览器管理清单、凭据和执行历史记录，同时完全控制其基础设施代码。

在您的 VPS 上自托管 Semaphore 可以集中所有自动化执行，并提供审计跟踪、计划运行和团队访问控制。此部署包括用于可靠数据存储的 PostgreSQL，以及在首次启动时使用您在部署期间配置的凭据自动创建的管理员帐户。