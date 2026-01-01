用于运行 Ansible playbook、Terraform 计划、Bash 脚本和 Pulumi 堆栈的现代 Web UI。
为 Semaphore 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Semaphore 构建什么
Semaphore 是一个现代化的开源 Web 界面，用于管理和运行 DevOps 自动化工具。它提供了一个简洁的控制面板，无需命令行访问即可执行 Ansible playbook、Terraform 计划、OpenTofu 配置、Bash 脚本和 Pulumi 堆栈。团队可以通过浏览器管理清单、凭据和执行历史记录，同时完全控制其基础设施代码。
在您的 VPS 上自托管 Semaphore 可以集中所有自动化执行，并提供审计跟踪、计划运行和团队访问控制。此部署包括用于可靠数据存储的 PostgreSQL，以及在首次启动时使用您在部署期间配置的凭据自动创建的管理员帐户。
Semaphore 的主要功能
Ansible 剧本运行器
通过 Web UI 执行 Ansible playbook，支持库存管理、变量注入和实时输出流。
多工具支持
通过一个统一的界面，与 Ansible 并行运行 Terraform、OpenTofu、Pulumi 和 Bash 脚本。
预定执行
使用 cron 表达式安排自动化运行，并查看包含详细日志和状态跟踪的执行历史记录。
凭据管理
通过加密存储，安全地存储 SSH 密钥、云提供商凭据和保险库密码。
团队协作
通过项目级权限管理团队访问，以便成员无需直接访问服务器即可运行授权任务。
Git集成
直接从Git仓库拉取剧本和自动化代码，并为每个任务选择分支和标签。
为什么要在 Hostinger 上运行 Semaphore
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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