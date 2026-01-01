WinterCMS是一个免费的开源内容管理系统，基于Laravel PHP框架构建。它最初从OctoberCMS分叉而来，结合了对开发者友好的架构和直观的后端，使非技术用户也能轻松管理内容。该CMS配备了基于块的编辑器、灵活的插件生态系统以及可主题化的前端，让团队在不牺牲代码质量的情况下构建和维护复杂的网站。

在您自己的VPS上自托管WinterCMS，让您完全掌控自己的数据，消除了按站点或按用户收费的模式，并允许您自定义堆栈的每一层。此模板将WinterCMS与专用的MySQL 8数据库配对，从第一天起就提供可靠的、可用于生产环境的持久性。