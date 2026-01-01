Monica 是一个基于 Laravel 构建的开源个人关系管理系统，可帮助您记住生活中所有重要的人。在一个支持 27 种语言的私有界面中记录联系人、对话、生日、礼物创意、债务和生活事件。与社交网络和云联系人管理器不同，Monica 专为自托管而设计，因此您最私密的数据永远不会离开您的基础设施。

因为 Monica 存储了您绝不会信任商业平台的个人关系细节——家庭健康史、私人对话、个人偏好——在您自己的 VPS 上运行它可以确保完全的数据主权，没有广告，没有行为跟踪，也没有第三方访问您的信息。