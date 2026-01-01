部署 Trailarr 一键安装。
自动下载和整理您的 Radarr 和 Sonarr 媒体库的电影和电视预告片。
为 Trailarr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Trailarr 构建什么
Trailarr 是 arr 媒体堆栈的开源伴侣，它可以查找、下载并归档由 Radarr 和 Sonarr 管理的电影和电视节目的预告片。它连接到多个 Radarr、Sonarr 和 Plex 实例，检测预告片是否已存在，并使用 yt-dlp 和 FFmpeg 以您选择的分辨率和编解码器获取缺失的预告片。
在 VPS 上自托管 Trailarr 可以使预告片工作流程持续运行，而不会占用家庭服务器资源，并且下载的文件会存储在您的媒体服务器已扫描的相同媒体库路径中。可自定义的命名约定、质量配置文件和事件历史记录使得维护一个与 Plex、Jellyfin、Emby 和 Kodi 兼容的完整预告片合集变得简单明了。
Trailarr 的主要功能
Radarr 和 Sonarr 同步
连接到多个 Radarr、Sonarr 和 Plex 实例，无需手动导入即可发现所有受监控的电影和电视节目。
自动预告片下载
在底层使用 yt-dlp 和 FFmpeg 来获取预告片，并将其重新编码为您首选的分辨率、编解码器和音频设置。
质量配置文件
定义每个配置文件的分辨率、格式和过滤规则，以便每个库都能获取符合其质量标准的预告片。
Plex 命名约定
将预告片保存到媒体文件旁边，并使用Plex风格的名称，这样Plex、Jellyfin、Emby和Kodi无需额外配置即可识别它们。
硬件加速
可选的 VAAPI 和 NVIDIA 加速可加快预告片转码，并降低大型媒体库的 CPU 使用率。
事件历史和日志
内置事件跟踪和详细日志准确显示哪些预告片已下载、已跳过或已失败，以便轻松进行故障排除。
为什么要在 Hostinger 上运行 Trailarr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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