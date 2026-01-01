Trailarr 是 arr 媒体堆栈的开源伴侣，它可以查找、下载并归档由 Radarr 和 Sonarr 管理的电影和电视节目的预告片。它连接到多个 Radarr、Sonarr 和 Plex 实例，检测预告片是否已存在，并使用 yt-dlp 和 FFmpeg 以您选择的分辨率和编解码器获取缺失的预告片。

在 VPS 上自托管 Trailarr 可以使预告片工作流程持续运行，而不会占用家庭服务器资源，并且下载的文件会存储在您的媒体服务器已扫描的相同媒体库路径中。可自定义的命名约定、质量配置文件和事件历史记录使得维护一个与 Plex、Jellyfin、Emby 和 Kodi 兼容的完整预告片合集变得简单明了。