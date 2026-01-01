一键安装部署 Mafl。
极简的自托管主页，将您使用的所有服务、链接和仪表盘整合到一个标签页中。
为 Mafl 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Mafl 的主要功能
YAML 配置
在一个 config.yml 文件中定义组、服务、主题和小部件，该文件支持版本控制并可在不同环境中复制。
在线服务小组件
交互式卡片显示实时数据，例如天气、IP信息和自定义集成，而不会将API密钥暴露给浏览器。
自定义主题
在捆绑主题之间切换，或设计您自己的主题以匹配您的品牌并与社区分享。
多语言用户界面
内置英语、西班牙语、德语、法语、俄语、中文等多种语言，并可根据访问者的浏览器自动检测。
Iconify 和 表情符号图标
从超过200,000个Iconify矢量图标、任何表情符号、远程URL或本地存储的图片中选择，用于每个服务磁贴。
可安装的 PWA
将 Mafl 添加到您的手机或桌面，作为渐进式网络应用，以获得即时、类似应用的启动器体验。
为什么要在 Hostinger 上运行 Mafl
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。