Mafl 是一个开源主页，专为运行多个自托管服务并希望拥有一个快速、无干扰的起点的人而构建。整个布局都在一个 YAML 配置文件中描述，因此控制面板可重现、版本受控，并且可以轻松地与您的其他堆栈一起备份。

在您自己的 VPS 上自托管 Mafl，可将所有书签、API 密钥和集成保留在您控制的基础设施上。所有服务小部件的第三方请求都通过 Mafl 后端代理，因此凭据和元数据永远不会泄露给浏览器或外部控制面板提供商。