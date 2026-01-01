Coai (Chat Nio) 是一个开源的AI聚合平台，它将OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、Azure OpenAI、百度文心一言、阿里云通义千问以及20多个其他语言模型提供商整合到一个统一的托管界面中。它不仅仅是一个简单的聊天用户界面，还增加了订阅层级、每个用户的令牌配额、API密钥颁发和使用计费功能——这使得它对于需要向多个用户提供受控的LLM访问而又不暴露上游提供商密钥的团队来说非常实用。

在您自己的VPS上自托管Coai，让您完全控制哪些模型可用、每个用户层级可以消耗多少以及您的总API支出情况——无需向托管聚合服务支付按席位收费。