一键部署 Coai。
自托管AI聚合平台，整合OpenAI、Claude、Gemini以及20多家提供商，具备多用户管理和使用配额。
为 Coai 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Coai 构建什么
Coai (Chat Nio) 是一个开源的AI聚合平台，它将OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、Azure OpenAI、百度文心一言、阿里云通义千问以及20多个其他语言模型提供商整合到一个统一的托管界面中。它不仅仅是一个简单的聊天用户界面，还增加了订阅层级、每个用户的令牌配额、API密钥颁发和使用计费功能——这使得它对于需要向多个用户提供受控的LLM访问而又不暴露上游提供商密钥的团队来说非常实用。
在您自己的VPS上自托管Coai，让您完全控制哪些模型可用、每个用户层级可以消耗多少以及您的总API支出情况——无需向托管聚合服务支付按席位收费。
Coai 的主要功能
多供应商聚合
通过一个平台连接OpenAI、Claude、Gemini、Azure、百度文心一言、阿里云通义千问以及20多家提供商，并让用户通过一个界面在它们之间切换。
用户订阅等级
定义免费和付费订阅计划，并设置分层令牌配额，以控制每个用户组在所有已配置提供商中的消耗量。
API 密钥颁发
向您的用户颁发 API 密钥，以便他们能够以编程方式访问配置的模型 — 无需暴露您的上游提供商凭据。
使用情况和计费跟踪
实时监控每用户令牌消耗和预估成本，并设置可配置的限制以防止意外的预算超支。
模型市场
用户可以通过内置的模型选择器发现并选择所有已配置的提供商，并在可用时支持函数调用和图像生成。
为什么要在 Hostinger 上运行 Coai
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。