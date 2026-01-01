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每个套餐都包含您所需的一切以及更多

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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Coai 构建什么

Coai (Chat Nio) 是一个开源的AI聚合平台，它将OpenAI、Anthropic Claude、Google Gemini、Azure OpenAI、百度文心一言、阿里云通义千问以及20多个其他语言模型提供商整合到一个统一的托管界面中。它不仅仅是一个简单的聊天用户界面，还增加了订阅层级、每个用户的令牌配额、API密钥颁发和使用计费功能——这使得它对于需要向多个用户提供受控的LLM访问而又不暴露上游提供商密钥的团队来说非常实用。

在您自己的VPS上自托管Coai，让您完全控制哪些模型可用、每个用户层级可以消耗多少以及您的总API支出情况——无需向托管聚合服务支付按席位收费。

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Coai 的主要功能

多供应商聚合

通过一个平台连接OpenAI、Claude、Gemini、Azure、百度文心一言、阿里云通义千问以及20多家提供商，并让用户通过一个界面在它们之间切换。

用户订阅等级

定义免费和付费订阅计划，并设置分层令牌配额，以控制每个用户组在所有已配置提供商中的消耗量。

API 密钥颁发

向您的用户颁发 API 密钥，以便他们能够以编程方式访问配置的模型 — 无需暴露您的上游提供商凭据。

使用情况和计费跟踪

实时监控每用户令牌消耗和预估成本，并设置可配置的限制以防止意外的预算超支。

模型市场

用户可以通过内置的模型选择器发现并选择所有已配置的提供商，并在可用时支持函数调用和图像生成。

为什么要在 Hostinger 上运行 Coai

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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值得信赖的安全保障

利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。

Maxim Shishkin
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Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀

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终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。

Omkar
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

Herriman
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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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