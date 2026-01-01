LibreChat 是一个自托管的 ChatGPT 替代方案，拥有超过 15,000 个 GitHub 星标，它为您提供了一个统一、精致的界面，用于与多个 AI 提供商进行交互。它支持 OpenAI GPT 模型、Anthropic Claude、Google Gemini、Azure OpenAI 以及通过 Ollama 本地托管的模型——所有这些都来自一个部署，无需在不同的供应商仪表板之间切换。

此模板捆绑了完整的 LibreChat 技术栈：MongoDB 用于对话存储，MeiliSearch 用于全文聊天历史搜索，以及一个用于 RAG 文档查询的 PostgreSQL 向量数据库。在您自己的 VPS 上运行它，可以将敏感对话保留在您的基础设施上，同时让您完全控制 API 密钥、用户访问和成本管理。