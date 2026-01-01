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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 LibreChat 构建什么

LibreChat 是一个自托管的 ChatGPT 替代方案，拥有超过 15,000 个 GitHub 星标，它为您提供了一个统一、精致的界面，用于与多个 AI 提供商进行交互。它支持 OpenAI GPT 模型、Anthropic Claude、Google Gemini、Azure OpenAI 以及通过 Ollama 本地托管的模型——所有这些都来自一个部署，无需在不同的供应商仪表板之间切换。

此模板捆绑了完整的 LibreChat 技术栈：MongoDB 用于对话存储，MeiliSearch 用于全文聊天历史搜索，以及一个用于 RAG 文档查询的 PostgreSQL 向量数据库。在您自己的 VPS 上运行它，可以将敏感对话保留在您的基础设施上，同时让您完全控制 API 密钥、用户访问和成本管理。

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LibreChat 的主要功能

多提供商AI访问

连接 OpenAI、Anthropic、Google Gemini、Azure OpenAI 和本地 Ollama 模型，并在单个聊天会话中在它们之间切换。

RAG 文档查询

上传文档，并利用内置的pgvector驱动的检索管道，通过任何连接的AI模型查询这些文档。

对话搜索

借助 MeiliSearch 提供的全文搜索功能，您可以立即在整个对话历史记录中查找过去的聊天记录。

用户管理

注册多个用户，使用电子邮件/密码登录，集中管理API密钥访问，并跟踪每个用户的令牌消耗。

完全隐私

所有AI对话和上传的文档都保留在您的VPS上 — 除了您选择的AI提供商API之外，不会有第三方数据收集。

为什么要在 Hostinger 上运行 LibreChat

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Martin K
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