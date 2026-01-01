一键安装 LibreChat。
开源AI聊天平台，为OpenAI、Anthropic、Google Gemini和本地模型提供统一的接口。
为 LibreChat 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 LibreChat 构建什么
LibreChat 是一个自托管的 ChatGPT 替代方案，拥有超过 15,000 个 GitHub 星标，它为您提供了一个统一、精致的界面，用于与多个 AI 提供商进行交互。它支持 OpenAI GPT 模型、Anthropic Claude、Google Gemini、Azure OpenAI 以及通过 Ollama 本地托管的模型——所有这些都来自一个部署，无需在不同的供应商仪表板之间切换。
此模板捆绑了完整的 LibreChat 技术栈：MongoDB 用于对话存储，MeiliSearch 用于全文聊天历史搜索，以及一个用于 RAG 文档查询的 PostgreSQL 向量数据库。在您自己的 VPS 上运行它，可以将敏感对话保留在您的基础设施上，同时让您完全控制 API 密钥、用户访问和成本管理。
LibreChat 的主要功能
多提供商AI访问
连接 OpenAI、Anthropic、Google Gemini、Azure OpenAI 和本地 Ollama 模型，并在单个聊天会话中在它们之间切换。
RAG 文档查询
上传文档，并利用内置的pgvector驱动的检索管道，通过任何连接的AI模型查询这些文档。
对话搜索
借助 MeiliSearch 提供的全文搜索功能，您可以立即在整个对话历史记录中查找过去的聊天记录。
用户管理
注册多个用户，使用电子邮件/密码登录，集中管理API密钥访问，并跟踪每个用户的令牌消耗。
完全隐私
所有AI对话和上传的文档都保留在您的VPS上 — 除了您选择的AI提供商API之外，不会有第三方数据收集。
为什么要在 Hostinger 上运行 LibreChat
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。