MapStore 是 GeoSolutions 开发的一款开源 WebGIS 产品，团队可以在浏览器中创建、保存和分享交互式地图、仪表板和沉浸式地理故事。它支持全套 OGC 标准（WMS、WMTS、WFS、WPS、CSW、3D Tiles），并与 GeoServer、MapServer、ArcGIS REST 服务以及任何符合标准的地理空间后端原生集成。

MapStore 基于 OpenLayers、Leaflet 和 CesiumJS 构建，统一了 2D 和 3D 查看器、丰富的属性表、图表小部件以及一个上下文管理器，可根据不同用户群定制地图应用程序。在专用 VPS 上自托管可让您控制专有图层、底图和分析数据，同时避免了托管 GIS 平台按用户收费的模式。