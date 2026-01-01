一键安装部署 MapStore。
用于从任何数据源构建交互式地图、仪表板和3D地理故事的开源WebGIS框架。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 MapStore 构建什么
MapStore 是 GeoSolutions 开发的一款开源 WebGIS 产品，团队可以在浏览器中创建、保存和分享交互式地图、仪表板和沉浸式地理故事。它支持全套 OGC 标准（WMS、WMTS、WFS、WPS、CSW、3D Tiles），并与 GeoServer、MapServer、ArcGIS REST 服务以及任何符合标准的地理空间后端原生集成。
MapStore 基于 OpenLayers、Leaflet 和 CesiumJS 构建，统一了 2D 和 3D 查看器、丰富的属性表、图表小部件以及一个上下文管理器，可根据不同用户群定制地图应用程序。在专用 VPS 上自托管可让您控制专有图层、底图和分析数据，同时避免了托管 GIS 平台按用户收费的模式。
MapStore 的主要功能
地图和仪表盘
创建交互式二维地图和数据仪表板，其中包含图表、计数器和文本小部件，这些小部件可从实时 WMS、WFS 和 WPS 图层更新。
3D 地理故事
利用CesiumJS驱动的3D场景、飞行漫游动画和嵌入式媒体，构建叙事性地理故事，以便向非GIS受众传达空间数据。
OGC 标准
对 WMS、WMTS、WFS、WPS、CSW 和 3D Tiles 的原生支持将 MapStore 连接到 GeoServer、MapServer 和任何兼容的地理空间服务。
上下文管理器
配置应用程序上下文，使其向特定用户组公开定制的工具栏、插件和图层，而无需分叉代码库。
目录集成
直接在地图排版器中搜索并导入来自CSW、WMS、WMTS、TMS和ArcGIS REST目录的图层，从而加快数据发现。
属性表
通过电子表格样式的表格查询、筛选和编辑矢量要素属性，该表格可与地图符号系统和选择项实时同步。
为什么要在 Hostinger 上运行 MapStore
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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