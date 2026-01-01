Label Studio 是最受欢迎的开源数据标注平台，拥有超过 27,000 个 GitHub 星标，支持对所有主要数据类型进行标注——文本、图像、音频、视频、HTML、时间序列和多模态组合。团队使用它通过可定制的标注模板、ML 辅助标注和标注者间一致性指标来构建高质量的训练数据集。

在您自己的 VPS 上自托管 Label Studio 可以将敏感的训练数据——医疗图像、财务文档、专有业务内容——完全保留在您的基础设施内，无需按用户或按标注付费。此部署将 Label Studio 与 PostgreSQL 16 配对，以实现可靠的项目和标注存储。