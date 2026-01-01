Mobilizon 是一个免费的、联邦化的活动组织平台，由 Framasoft 构建，现由 Kaihuri 非营利组织管理。它通过一个由独立实例组成的网络取代了 Facebook Events 和 Meetup，这些实例通过 ActivityPub 协议相互连接，为组织者、活动家和社区提供了一个发布活动和群组的场所，而无需让参与者遭受广告跟踪、数据收集或算法推送。

在您自己的 VPS 上自托管 Mobilizon 意味着您可以控制谁加入您的实例、适用哪些审核规则以及活动数据保留多长时间。即使单个实例——或整个商业平台——消失，您的社区也能保留其日历和成员列表，因为联邦化设计使网络具有弹性。