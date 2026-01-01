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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Mobilizon 构建什么

Mobilizon 是一个免费的、联邦化的活动组织平台，由 Framasoft 构建，现由 Kaihuri 非营利组织管理。它通过一个由独立实例组成的网络取代了 Facebook Events 和 Meetup，这些实例通过 ActivityPub 协议相互连接，为组织者、活动家和社区提供了一个发布活动和群组的场所，而无需让参与者遭受广告跟踪、数据收集或算法推送。

在您自己的 VPS 上自托管 Mobilizon 意味着您可以控制谁加入您的实例、适用哪些审核规则以及活动数据保留多长时间。即使单个实例——或整个商业平台——消失，您的社区也能保留其日历和成员列表，因为联邦化设计使网络具有弹性。

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你可以用 {name} 构建什么

Mobilizon 的主要功能

ActivityPub 联邦

连接到 Mastodon、PeerTube 和所有其他 Mobilizon 实例，以便参与者可以通过一个账户在联邦宇宙中关注活动和群组。

群组和讨论

运行持久性群组，其中包含共享帖子、资源和讨论主题，以便组织工作在活动之间持续进行，而不仅仅是在活动当天。

默认隐私

没有第三方追踪器，没有广告，公开活动无需电子邮件——参与者可以匿名或使用联合身份回复。

多身份档案

在一个账户下为您的行动主义、工作和爱好保持独立的身份，这样个人生活就能与公共组织活动分开。

地图和地理定位

由 OpenStreetMap 提供支持的场地搜索和活动地图可帮助当地社区找到附近的聚会，而无需将数据发送给商业地图提供商。

自托管审核

设置全实例规则、批准新账户并阻止恶意服务器 — 每个审核决定都保留在您的VPS上，而不是集中式平台。

为什么要在 Hostinger 上运行 Mobilizon

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

Martin K
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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