Ollama 是领先的开源框架，用于在本地运行大型语言模型，支持 Llama、Mistral、Gemma、DeepSeek 和 100 多个其他模型，且无需云依赖。它自动处理模型量化、GPU 加速和内存管理，并公开一个与 OpenAI 格式兼容的 REST API，因此现有工具和集成无需修改即可工作。

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