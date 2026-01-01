一键安装部署 HortusFox。
用于编目、安排护理程序和私密管理您的花园的自托管植物管理系统。
为 HortusFox 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
HortusFox 的主要功能
护理提醒
设置浇水、施肥和换盆的重复任务，确保在繁忙的养护计划中不会遗漏任何植物。
基于位置的组织
将植物分配到特定的房间或室外空间，以便快速筛选您的收藏并独立管理每个区域。
天气集成
连接本地天气数据，自动根据降雨和温度条件调整室外植物护理。
植物识别
直接在应用中通过照片识别未知物种，无需离开 HortusFox 即可将已确认的物种数据添加到您的目录中。
库存管理
跟踪花盆、肥料、工具和用品，与您的植物一同管理，确保园艺资源始终有记录。
协作聊天
内置群聊让家庭和团队无需单独的消息应用程序即可协调植物养护职责。
为什么要在 Hostinger 上运行 HortusFox
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。