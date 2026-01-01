HortusFox 是一款专为植物爱好者打造的网页应用程序，旨在帮助他们以结构化和私密的方式管理室内植物和花园。它允许您通过照片、物种名称和自定义属性对植物进行编目，按位置组织它们，并设置浇水、施肥和换盆的定期护理提醒。天气数据集成有助于室外园丁根据环境条件调整护理计划，而内置的植物识别功能则有助于识别未知物种。

在您的 VPS 上自托管 HortusFox 可确保多年的生长记录、护理历史和植物照片完全由您掌控——没有任何第三方云服务可以中断您对收藏数据的访问或将您的园艺习惯货币化。