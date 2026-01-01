一键安装部署 SeaweedFS。
高性能分布式文件系统，兼容S3 API，可大规模存储和提供数十亿文件。
为 SeaweedFS 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
SeaweedFS 的主要功能
S3 API 兼容性
任何为 Amazon S3 构建的应用程序或工具无需修改即可连接到 SeaweedFS，从而实现与现有工作流的即时集成。
高效小文件处理
优化的存储引擎可高效处理数十亿小文件 — 这是传统文件系统和通用存储后端的常见弱点。
数据复制
跨卷服务器的自动复制提供冗余，从而确保即使单个存储节点发生故障，数据也能保持可用。
纠删码
与完全复制相比，减少了存储开销，同时为热存储层和冷存储层保持了数据完整性。
FUSE 挂载支持
将 SeaweedFS 作为原生文件系统挂载到 Linux 主机上，使期望标准 POSIX 文件访问的应用程序能够直接读写。
为什么要在 Hostinger 上运行 SeaweedFS
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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