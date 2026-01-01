SeaweedFS 是一个开源的分布式文件系统，在 GitHub 上拥有超过 24,000 颗星，经过优化，可高效存储和检索大量文件。凭借内置的 S3 兼容 API，它在自托管环境中可作为 Amazon S3 的直接替代品——任何为 S3 构建的工具或 SDK 都可以与 SeaweedFS 配合使用，无需更改代码。

在您的 VPS 上自托管对象存储，可以消除云提供商按请求和按 GB 收费的成本，同时将数据完全置于您的控制之下。SeaweedFS 可以处理从用户上传的小图片到大型视频文件和备份归档的所有内容，并提供复制和纠删码以进行数据保护。