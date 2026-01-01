Serge 是一个开源聊天界面，用于通过 llama.cpp 在本地运行 LLaMA 系列语言模型，并对 Alpaca、Vicuna、GPT4All 和其他社区微调模型提供一流支持。它将 SvelteKit Web UI、FastAPI 后端和 Redis 支持的模型注册表捆绑到一个容器中，因此您无需连接多个服务即可拉取 GGUF 模型、管理聊天会话和调整推理参数。

自托管 Serge 可将每个提示和响应保留在您自己的 VPS 上——没有外部 API，没有遥测，也没有按令牌计费的成本。仅限 CPU 的推理开箱即用，这使其成为一种无需支付云 GPU 时间或注册第三方 AI 服务即可运行私有 LLM 的实用方法。