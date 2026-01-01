一键部署 Serge。
自托管聊天界面，用于通过 llama.cpp 在本地运行 LLaMA 和 Alpaca 模型，无需 API 费用。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Serge 构建什么
Serge 是一个开源聊天界面，用于通过 llama.cpp 在本地运行 LLaMA 系列语言模型，并对 Alpaca、Vicuna、GPT4All 和其他社区微调模型提供一流支持。它将 SvelteKit Web UI、FastAPI 后端和 Redis 支持的模型注册表捆绑到一个容器中，因此您无需连接多个服务即可拉取 GGUF 模型、管理聊天会话和调整推理参数。
自托管 Serge 可将每个提示和响应保留在您自己的 VPS 上——没有外部 API，没有遥测，也没有按令牌计费的成本。仅限 CPU 的推理开箱即用，这使其成为一种无需支付云 GPU 时间或注册第三方 AI 服务即可运行私有 LLM 的实用方法。
Serge 的主要功能
在CPU上运行
llama.cpp 驱动完全本地推理，无需 GPU，因此您可以在标准 VPS 上与量化 LLaMA 模型进行聊天。
内置模型注册表
直接从 Web UI 拉取并切换 Alpaca、Vicuna、GPT4All 和其他 GGUF 模型，无需手动复制文件。
可调推理
调整温度、top-k、top-p、上下文长度以及每次聊天的其他生成参数，以控制响应风格和质量。
持久聊天记录
对话和下载的模型权重存储在 Docker 卷中，可在容器重启和升级后继续存在。
包含 REST API
FastAPI 后端暴露聊天、模型和会话端点，以便您可以将 Serge 与自定义脚本、机器人或应用程序集成。
无外部API密钥
所有内容都在一个容器中运行，无需OpenAI、Anthropic或云账户——提示词绝不会离开您的VPS。
为什么要在 Hostinger 上运行 Serge
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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