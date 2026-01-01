Vikunja 是一款自托管的任务和项目管理应用程序，支持列表、看板、甘特图和表格等多种视图模式。它提供分层项目嵌套、任务分配、截止日期、提醒、标签和文件附件，以在一个工具中实现完整的任务管理。

在 VPS 上自托管 Vikunja 可以保护您的所有任务和项目数据隐私，且无需按用户支付订阅费。CalDAV 同步功能可将任务导入日历应用程序，移动响应式界面适用于任何设备，具有基于角色的权限的团队共享功能支持个人和协作使用。