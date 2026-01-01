用于IP地址、机架和电路的开源网络基础设施建模和文档平台。
为 NetBox 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 NetBox 构建什么
NetBox 是领先的开源平台，用于网络基础设施的建模和文档管理。它最初由 DigitalOcean 开发，为 IP 地址管理 (IPAM)、数据中心基础设施管理 (DCIM)、电路、连接和虚拟化资源提供了一个全面的单一事实来源。网络工程师使用 NetBox 来跟踪其整个基础设施中的每个设备、电缆、IP 地址和 VLAN。
在您的 VPS 上自托管 NetBox 可以使所有网络文档保持私密性，并可供您的运营团队访问。此部署包括用于数据存储的 PostgreSQL、用于缓存和后台任务的 Redis，以及用于可靠任务执行的专用工作进程。首次启动时会自动创建一个管理员帐户，其凭据在部署期间配置。
NetBox 的主要功能
IP地址管理
跟踪IP前缀、地址、范围和VLAN，并具有分层组织和利用率跟踪功能。
设备清单
建模网络设备、设备类型、制造商和平台，并带有机架立面图和电缆走线图。
电路跟踪
记录广域网电路、供应商和连接，并包含A/Z端接映射和合同详情。
REST 和 GraphQL API
完整的REST和GraphQL API可实现自动化、与监控工具集成以及程序化基础设施管理。
自定义字段
使用自定义字段、标签和验证规则扩展任何对象类型，以满足您组织特定的文档需求。
更改日志记录
基础设施记录的每一次更改都提供完整的审计跟踪，其中包含用户归属和时间戳。
为什么要在 Hostinger 上运行 NetBox
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。