NetBox 是领先的开源平台，用于网络基础设施的建模和文档管理。它最初由 DigitalOcean 开发，为 IP 地址管理 (IPAM)、数据中心基础设施管理 (DCIM)、电路、连接和虚拟化资源提供了一个全面的单一事实来源。网络工程师使用 NetBox 来跟踪其整个基础设施中的每个设备、电缆、IP 地址和 VLAN。

在您的 VPS 上自托管 NetBox 可以使所有网络文档保持私密性，并可供您的运营团队访问。此部署包括用于数据存储的 PostgreSQL、用于缓存和后台任务的 Redis，以及用于可靠任务执行的专用工作进程。首次启动时会自动创建一个管理员帐户，其凭据在部署期间配置。