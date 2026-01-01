EmbyStat 是一款专为 Emby 和 Jellyfin 媒体服务器设计的分析和统计应用程序。它直接连接到您的媒体服务器的 API，以收集有关您的媒体库、观看习惯和服务器性能的数据，并通过可视化仪表板和详细报告呈现这些信息。

在 VPS 上部署 EmbyStat 可确保持续的后台数据收集和始终可用的分析功能，而不会占用您媒体服务器本身的资源。持久存储保留历史统计数据，用于长期趋势分析；定期收集则可确保报告无需手动干预即可保持最新。