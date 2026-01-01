GrowthBook 是一个用于功能开关和 A/B 测试的开源平台，让工程和产品团队能够完全掌控他们的实验基础设施。它直接连接到您现有的数据仓库——BigQuery、Snowflake、Redshift、ClickHouse 或 PostgreSQL——因此实验结果会在您的数据所在之处进行分析，无需通过第三方服务传输事件。

在您的 VPS 上自托管 GrowthBook 消除了按席位计费的模式，将实验配置和用户数据保留在您自己的基础设施上，并以固定的基础设施成本支持无限的团队成员和实验——这对于受监管行业的团队或构建隐私敏感产品的团队至关重要。