一键安装部署 GrowthBook。
开源功能开关和 A/B 测试平台，支持数据仓库原生实验分析。
为 GrowthBook 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
GrowthBook 的主要功能
高级 A/B 测试
利用贝叶斯和频率派统计方法、CUPED方差缩减以及序贯测试进行实验，从而更快、更准确地得出结论。
功能开关管理
通过用户属性、百分比或前置条件标志来定向功能发布，从而实现渐进式发布和即时回滚，无需新的部署。
仓库原生分析
实验指标直接在 BigQuery、Snowflake、Redshift 或 PostgreSQL 中计算，将敏感数据保留在您现有的基础设施中。
多语言 SDK
将 GrowthBook 集成到任何技术栈中，借助适用于 React、JavaScript、Python、Go、Ruby、PHP、iOS、Android 等的官方 SDK。
可视化实验编辑器
使用可视化编辑器在网页上启动无代码A/B测试，无需对应用程序代码库进行工程更改。
为什么要在 Hostinger 上运行 GrowthBook
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。