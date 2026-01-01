LibreDesk 是一个开源客户支持平台，它将来自电子邮件、实时聊天和其他渠道的对话整合到一个团队工作区中。它专为各种规模的支持团队打造，涵盖了完整的支持生命周期——从首次接触到问题解决——并提供了分配、优先级排序、SLA 跟踪、预设回复和客户满意度调查等工具。

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