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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Moodist 构建什么

Moodist 是一款开源环境音混合器，让你能够叠加精选音景，以创造完美的音频环境，助你专注、放松或进行创意工作。拥有 84 种精心挑选的声音 — 从雨声、森林环境音到咖啡馆噪音和白噪音变体 — 你可以根据自己的心情或任务创建定制混音，并将其保存为预设，以便日后重新应用。

除了声音混合，Moodist 还直接在界面中捆绑了一套生产力工具：番茄计时器、倒计时器、呼吸练习、任务列表和记事本。混音可以通过 URL 分享，这样同事或朋友就可以收听相同的音景。自托管让你可以在自己的 VPS 上拥有一个私有的、始终可用的实例，而无需依赖第三方服务。

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Moodist 的主要功能

分层声音混音

同时组合多种环境音，并调整各个音量级别，以打造个性化的声景。

生产力套件

番茄计时器、倒计时器、呼吸练习、任务列表和记事本都内置在同一个界面中 — 无需单独的应用程序。

可分享的合集

将您当前的音景导出为URL，以便队友或朋友可以立即加载并收听相同的混音。

预设管理

保存、命名并重新加载您最喜爱的音景，这样您只需单击一下即可返回到正确的环境。

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将 Moodist 安装到您的主屏幕，以便离线访问并在桌面和移动设备上获得原生应用体验。

为什么要在 Hostinger 上运行 Moodist

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在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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