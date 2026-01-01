Moodist 是一款开源环境音混合器，让你能够叠加精选音景，以创造完美的音频环境，助你专注、放松或进行创意工作。拥有 84 种精心挑选的声音 — 从雨声、森林环境音到咖啡馆噪音和白噪音变体 — 你可以根据自己的心情或任务创建定制混音，并将其保存为预设，以便日后重新应用。

除了声音混合，Moodist 还直接在界面中捆绑了一套生产力工具：番茄计时器、倒计时器、呼吸练习、任务列表和记事本。混音可以通过 URL 分享，这样同事或朋友就可以收听相同的音景。自托管让你可以在自己的 VPS 上拥有一个私有的、始终可用的实例，而无需依赖第三方服务。