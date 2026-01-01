Norish 是一款现代化的、以家庭为中心的食谱管理应用程序，专为家庭和合租生活场景打造。它可以直接从 URL、YouTube Shorts、Instagram Reels、TikTok 视频和图片截图中导入食谱——省去了其他食谱管理器所需的手动转录工作。AI 驱动的营养分析和过敏检测会自动在每个导入的食谱上运行，并且通过 Redis 在所有家庭设备上实时同步更改。

与那些通过您的数据盈利并限制导出的云食谱服务不同，Norish 在 AGPL-3.0 许可下完全自托管，将每个食谱、购物清单和膳食计划保存在您控制的基础设施上，没有按家庭收费或订阅层级。