autobrr 是一个用于 torrent 和 usenet 的新一代下载自动化平台，它将 autodl-irssi、trackarr 和 flexget 等工具的功能整合到一个现代化的解决方案中。它连接到索引器的 IRC 频道，新发布的内容会在上传的瞬间被宣布，应用您的过滤规则，并将匹配的 torrent 文件转发到您选择的下载客户端——所有这些都实时进行，没有轮询延迟。

在 VPS 上自托管 autobrr 可确保 24/7 IRC 频道监控，并提供持久连接，这是具有动态 IP 或计划停机的家用机器无法可靠维护的。在专用基础设施上持续运行意味着您的自动化绝不会错过免费下载窗口、限量做种发布或在私人追踪器上的时间敏感的分享率机会。