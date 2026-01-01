一键安装部署 autobrr。
现代下载自动化工具，实时监控索引器IRC频道，以便在种子一经发布时立即抓取。
为 autobrr 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 autobrr 构建什么
autobrr 是一个用于 torrent 和 usenet 的新一代下载自动化平台，它将 autodl-irssi、trackarr 和 flexget 等工具的功能整合到一个现代化的解决方案中。它连接到索引器的 IRC 频道，新发布的内容会在上传的瞬间被宣布，应用您的过滤规则，并将匹配的 torrent 文件转发到您选择的下载客户端——所有这些都实时进行，没有轮询延迟。
在 VPS 上自托管 autobrr 可确保 24/7 IRC 频道监控，并提供持久连接，这是具有动态 IP 或计划停机的家用机器无法可靠维护的。在专用基础设施上持续运行意味着您的自动化绝不会错过免费下载窗口、限量做种发布或在私人追踪器上的时间敏感的分享率机会。
autobrr 的主要功能
实时 IRC 监控
与索引器IRC公告频道的持久连接可以在新版本上传的瞬间检测到它们，甚至在RSS订阅或API轮询发现它们之前。
高级筛选规则
构建复杂的过滤器，基于大小、类别、上传者、发布组、分辨率和自定义正则表达式模式，以精确获取您所需的内容，不多不少。
多客户端支持
将抓取的种子直接发送到 qBittorrent、Deluge、Transmission、Radarr、Sonarr、Lidarr 或监视文件夹 — 自动将不同的过滤器路由到不同的客户端。
arr 集成
与 Radarr、Sonarr、Lidarr 和 Whisparr 的原生集成，让 autobrr 能够在下载前检查发布是否确实需要，从而消除带宽浪费。
统计和历史
通过网络界面跟踪下载次数、过滤命中率并获取历史记录，以便您可以调整规则并了解自动化性能随时间的变化。
为什么要在 Hostinger 上运行 autobrr
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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