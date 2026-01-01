Stirling PDF 是一个自托管的 PDF 处理平台，可在您自己的服务器上完全处理 50 多种文档操作。合并、拆分、旋转、压缩、在 Office 和 PDF 格式之间转换、应用 OCR、编辑敏感内容、添加水印、应用数字签名以及导出为 PDF/A — 所有这些都通过一个可在任何浏览器访问的简洁网页界面完成。无文件大小限制。无使用配额。无文档离开您的基础设施。

对于法律团队、财务部门以及任何处理机密文件的组织而言，自托管 Stirling PDF 是获得企业级 PDF 处理的最简单方法，同时确保敏感文件绝不会通过第三方云服务。