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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Stirling PDF 构建什么

Stirling PDF 是一个自托管的 PDF 处理平台，可在您自己的服务器上完全处理 50 多种文档操作。合并、拆分、旋转、压缩、在 Office 和 PDF 格式之间转换、应用 OCR、编辑敏感内容、添加水印、应用数字签名以及导出为 PDF/A — 所有这些都通过一个可在任何浏览器访问的简洁网页界面完成。无文件大小限制。无使用配额。无文档离开您的基础设施。

对于法律团队、财务部门以及任何处理机密文件的组织而言，自托管 Stirling PDF 是获得企业级 PDF 处理的最简单方法，同时确保敏感文件绝不会通过第三方云服务。

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你可以用 {name} 构建什么

Stirling PDF 的主要功能

50余种PDF操作

合并、拆分、旋转、压缩、重新排序页面、提取图片以及数十种其他操作——所有这些都集成在一个工具中，无需在不同服务之间切换。

OCR 和 转换

使用Tesseract OCR将扫描文档转换为可搜索的PDF，并可在PDF与Word、Excel或PowerPoint格式之间进行转换。

脱敏和隐私

在分享文件之前，永久删除文件中的敏感文本、图像和元数据——且没有原始内容被恢复的风险。

数字签名

将具有法律约束力的数字签名应用于PDF，无需依赖第三方签名服务或按文档收费的订阅费用。

批处理

通过批量操作同时处理多个文件，并通过内置的REST API实现文档工作流程自动化。

PDF/A 存档

将文档转换为 PDF/A 格式，以满足法律、金融和政府领域所需的长期归档合规性要求。

为什么要在 Hostinger 上运行 Stirling PDF

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