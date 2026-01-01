Jaeger 是一个 CNCF 毕业项目，用于端到端分布式追踪，最初由 Uber 构建，旨在监控数千个微服务。它捕获请求如何在您的系统中传播——揭示仅凭传统日志无法发现的服务依赖关系、时间分解、错误传播和延迟瓶颈。此部署开箱即用地支持 OpenTelemetry 协议 (OTLP)，以兼容现代检测库。

自托管 Jaeger 可将追踪数据（通常包含用户标识符、数据库查询和内部 API 详细信息）完全保留在您自己的基础设施上。您可以避免商业 APM 供应商按追踪收费的模式，并对数据保留和访问拥有完全控制权，成本可预测，且随您的 VPS 扩展而非流量大小而变化。