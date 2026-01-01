一键安装部署 Peppermint。
开源工单和帮助台系统，用于管理客户请求、内部IT问题和团队工作流程。
为 Peppermint 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Peppermint 的主要功能
Markdown 工单编辑器
使用支持文件附件的富文本Markdown编辑器撰写工单和回复，以便对话能够保留格式、代码块和屏幕截图。
个人笔记本
每个客服人员都拥有一个私有的、基于 Markdown 的笔记本，其中包含待办事项列表，用于在处理共享工单队列的同时跟踪个人工作。
客户端历史日志
与客户的每一次互动都会记录在其档案中，使客服人员在回复新请求之前，能够全面了解过去的请求。
基于角色的访问
细粒度角色权限让管理员可以控制哪些客服人员可以查看、评论或解决特定工单类别。
REST API 集成
文档化的REST API 让您能够从监控工具推送工单、与CRM同步数据，或基于Peppermint构建自定义仪表板。
响应式界面
UI 专为从移动设备到 4K 的屏幕设计，以便客服人员可以从任何设备分类处理工单，而不会影响可用性。
为什么要在 Hostinger 上运行 Peppermint
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。