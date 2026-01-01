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AMD EPYC 处理器
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Peppermint 构建什么

Peppermint是一个开源票务和帮助台解决方案，旨在作为Zendesk和Jira的轻量级替代品。它为支持团队、IT部门和小型企业提供了一个清晰的队列，用于记录客户请求、跟踪内部问题并协作解决，无需按代理付费的许可费用，也无需将敏感对话数据发送给第三方SaaS供应商。

在您自己的VPS上自托管Peppermint，可以使每个工单、客户记录和内部备注都在您的控制之下。捆绑的PostgreSQL后端确保工单历史的持久存储，而带有待办事项列表的个人Markdown笔记本则为每个代理提供了一个私人空间，以便在共享队列之外组织自己的工作。

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你可以用 {name} 构建什么

Peppermint 的主要功能

Markdown 工单编辑器

使用支持文件附件的富文本Markdown编辑器撰写工单和回复，以便对话能够保留格式、代码块和屏幕截图。

个人笔记本

每个客服人员都拥有一个私有的、基于 Markdown 的笔记本，其中包含待办事项列表，用于在处理共享工单队列的同时跟踪个人工作。

客户端历史日志

与客户的每一次互动都会记录在其档案中，使客服人员在回复新请求之前，能够全面了解过去的请求。

基于角色的访问

细粒度角色权限让管理员可以控制哪些客服人员可以查看、评论或解决特定工单类别。

REST API 集成

文档化的REST API 让您能够从监控工具推送工单、与CRM同步数据，或基于Peppermint构建自定义仪表板。

响应式界面

UI 专为从移动设备到 4K 的屏幕设计，以便客服人员可以从任何设备分类处理工单，而不会影响可用性。

为什么要在 Hostinger 上运行 Peppermint

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