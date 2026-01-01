Peppermint是一个开源票务和帮助台解决方案，旨在作为Zendesk和Jira的轻量级替代品。它为支持团队、IT部门和小型企业提供了一个清晰的队列，用于记录客户请求、跟踪内部问题并协作解决，无需按代理付费的许可费用，也无需将敏感对话数据发送给第三方SaaS供应商。

在您自己的VPS上自托管Peppermint，可以使每个工单、客户记录和内部备注都在您的控制之下。捆绑的PostgreSQL后端确保工单历史的持久存储，而带有待办事项列表的个人Markdown笔记本则为每个代理提供了一个私人空间，以便在共享队列之外组织自己的工作。