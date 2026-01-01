Deluge 是一个功能丰富、轻量级的 BitTorrent 客户端，基于 libtorrent 库构建，通过简洁的基于浏览器的界面提供所有必要的 torrent 管理功能。它支持协议加密、DHT、对等交换、代理路由、速度控制和插件生态系统——使其成为休闲下载和高级媒体自动化设置的可靠选择。

在 VPS 上部署 Deluge 可提供专用带宽，用于持续做种和下载，而不会占用您的家庭互联网连接或数据流量上限。始终在线的环境可在私人追踪器上保持健康的分享率，与 Sonarr 和 Radarr 等自动化工具无缝集成，并将您的 torrent 活动隔离在具有静态 IP 地址的专用基础设施上。