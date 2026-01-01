一键部署 Deluge。
带有网站界面、插件支持和无缝媒体自动化集成的轻量级 BitTorrent 客户端。
为 Deluge 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Deluge 构建什么
Deluge 是一个功能丰富、轻量级的 BitTorrent 客户端，基于 libtorrent 库构建，通过简洁的基于浏览器的界面提供所有必要的 torrent 管理功能。它支持协议加密、DHT、对等交换、代理路由、速度控制和插件生态系统——使其成为休闲下载和高级媒体自动化设置的可靠选择。
在 VPS 上部署 Deluge 可提供专用带宽，用于持续做种和下载，而不会占用您的家庭互联网连接或数据流量上限。始终在线的环境可在私人追踪器上保持健康的分享率，与 Sonarr 和 Radarr 等自动化工具无缝集成，并将您的 torrent 活动隔离在具有静态 IP 地址的专用基础设施上。
Deluge 的主要功能
基于浏览器的界面
通过响应式Web UI，从任何设备管理所有种子，无需安装桌面客户端或保持直接服务器访问。
媒体自动化集成
原生集成 Sonarr、Radarr 和 Lidarr，用于自动化内容下载、重命名和媒体库整理。
协议加密
加密BitTorrent流量，以减少ISP限速并提高服务器上所有种子活动的隐私性。
插入系统
通过标签、调度、RSS订阅源、网络种子和远程客户端管理等插件来扩展功能。
精细速度控制
设置全局和每个种子的上传/下载限制，并支持调度功能，以管理全天的带宽使用。
为什么要在 Hostinger 上运行 Deluge
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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