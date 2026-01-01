Forgejo 是一个社区驱动的自托管 Git 服务，它作为 Gitea 的一个分支而出现，强烈关注透明度和用户赋能。它提供了团队托管、协作和管理软件项目所需的一切 — 从仓库管理和代码审查到问题跟踪、维基和内置的 CI/CD Actions — 以轻量级、资源高效的软件包形式，可以在小型 VPS 上轻松运行。

使用 Forgejo 自托管您的 Git 基础设施意味着对您的源代码拥有完全所有权，不依赖第三方平台，并完全符合数据驻留要求。您可以获得企业级协作功能，无需按用户席位付费，也无需承担外部提供商政策变更导致您的团队无法访问其自身仓库的风险。