Gerrit 是一个开源的、基于 Git 构建的、基于 Web 的代码审查系统。每个更改都作为一个补丁集（一个版本化的审查单元）提交，团队成员通过内联评论、投票批准和可配置的提交规则进行评估，然后才能合并。Gerrit 最初由 Google 创建，并被 Android、Chromium 和 Qt 使用，它为任何工程团队带来了结构化的审查规范。

在您自己的 VPS 上自托管 Gerrit，可以完全控制存储库、访问权限和代码审查工作流程。凭借首次用户成为管理员的引导、细粒度的按项目访问规则以及包含 100 多个扩展的插件生态系统，它专为需要审计跟踪和严格代码质量门而无需依赖第三方平台的团队而构建。