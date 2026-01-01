一键安装部署 Gerrit。
受到全球 Android、Chromium 和主要开源项目信赖的企业级代码审查平台。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Gerrit 构建什么
Gerrit 是一个开源的、基于 Git 构建的、基于 Web 的代码审查系统。每个更改都作为一个补丁集（一个版本化的审查单元）提交，团队成员通过内联评论、投票批准和可配置的提交规则进行评估，然后才能合并。Gerrit 最初由 Google 创建，并被 Android、Chromium 和 Qt 使用，它为任何工程团队带来了结构化的审查规范。
在您自己的 VPS 上自托管 Gerrit，可以完全控制存储库、访问权限和代码审查工作流程。凭借首次用户成为管理员的引导、细粒度的按项目访问规则以及包含 100 多个扩展的插件生态系统，它专为需要审计跟踪和严格代码质量门而无需依赖第三方平台的团队而构建。
Gerrit 的主要功能
基于补丁的评审工作流
每个代码更改都作为版本化的补丁集提交，让审阅者清楚地了解每次迭代和完整的修订历史。
细粒度权限
为个人和群组定义按项目、按分支和按操作的访问规则，包括强制推送和提交权限。
行内代码注释
在特定代码行上留下评论并进行内联回复，使评审讨论直接与它们引用的代码相关联。
CI/CD 集成
通过 webhook 和内置的事件流 API，在新补丁集上自动触发 Jenkins、Zuul 或任何 CI 系统。
插入生态系统
通过 100 多个社区插件扩展 Gerrit，以实现 LDAP 认证、指标、通知和自定义评审工作流。
多仓库管理
从单个实例管理和审查跨多个 Git 仓库的更改，并具有统一的访问控制和审计日志。
为什么要在 Hostinger 上运行 Gerrit
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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