一键部署 LakeFS。
为您的数据湖提供开源的类似 Git 的版本控制，将分支和提交功能引入对象存储。
为 LakeFS 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 LakeFS 构建什么
LakeFS 是一个开源数据版本控制平台，它将类 Git 工作流应用于数据湖。它使团队能够创建分支进行隔离的数据实验，提交可重现的快照，并原子地合并更改——所有这些都无需复制数据。LakeFS 原生支持 AWS S3、Azure Blob Storage 和 Google Cloud Storage，同时公开完全兼容 S3 的 API，因此现有工具无需修改。
在您的 VPS 上自托管 LakeFS，使数据和 ML 团队能够完全控制其数据版本控制基础设施。无论您需要可重现的机器学习实验、用于 ETL 管道的安全暂存环境，还是回滚错误数据摄取的能力，LakeFS 为数据操作带来了与 Git 为代码带来的相同信心。
LakeFS 的主要功能
类似 Git 的数据分支
创建用于实验或暂存的隔离数据分支，无需复制对象，利用仅由元数据支持的零拷贝分支。
可重现的提交
在任何时候提交数据快照，以便机器学习实验和管道运行可以从已知数据状态精确重现。
原子合并
将数据分支原子地合并回主分支，确保下游消费者始终看到一致且完整的数据集。
S3兼容API
LakeFS 提供了一个完全兼容 S3 的端点，因此 Spark、Pandas 和其他工具无需任何代码更改即可连接。
数据回滚
立即回滚到任何先前的提交，可在数秒内从意外删除或错误数据摄取中恢复。
为什么要在 Hostinger 上运行 LakeFS
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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