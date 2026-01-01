LakeFS 是一个开源数据版本控制平台，它将类 Git 工作流应用于数据湖。它使团队能够创建分支进行隔离的数据实验，提交可重现的快照，并原子地合并更改——所有这些都无需复制数据。LakeFS 原生支持 AWS S3、Azure Blob Storage 和 Google Cloud Storage，同时公开完全兼容 S3 的 API，因此现有工具无需修改。

在您的 VPS 上自托管 LakeFS，使数据和 ML 团队能够完全控制其数据版本控制基础设施。无论您需要可重现的机器学习实验、用于 ETL 管道的安全暂存环境，还是回滚错误数据摄取的能力，LakeFS 为数据操作带来了与 Git 为代码带来的相同信心。