一键部署邮件归档器。
自托管电子邮件归档平台，可连接到任何IMAP或Microsoft 365邮箱，并在本地保留每条消息。
为 Mail-Archiver 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Mail-Archiver 的主要功能
IMAP 和 M365 同步
根据可配置的时间表，自动归档来自任何IMAP或Microsoft 365邮箱的电子邮件，使您的本地副本始终保持最新。
全文搜索
立即搜索所有已归档的电子邮件和附件，可按发件人、日期范围和邮箱进行筛选。
导出和恢复
将整个邮箱导出为 .mbox 或压缩的 .eml 文件，或将选定的电子邮件恢复到任何目标邮箱。
多用户访问
管理多个用户，具有管理员、自助管理员和标准角色，每个角色都具有按账户分配的权限和完整的访问日志。
保留策略
在设定的天数后，自动从源邮件服务器中删除电子邮件，同时保持本地存档完整。
MBox 和 EML 导入
导入现有的 .mbox 或 .eml 归档文件（最大 10 GB），以便从其他电子邮件客户端或归档工具迁移。
为什么要在 Hostinger 上运行 Mail-Archiver
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。