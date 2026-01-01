Mail-Archiver 是一个基于 ASP.NET Core 和 PostgreSQL 构建的开源电子邮件归档和搜索平台。

它通过 Graph API 连接到 IMAP 和 Microsoft 365 账户，并根据可配置的时间表自动同步电子邮件，因此您始终拥有每条消息和附件的可搜索本地副本。

自托管您的电子邮件归档可让合规性、审计跟踪和长期存储完全由您掌控——无需第三方云访问，无需按邮箱付费，也无需依赖您的电子邮件提供商的保留策略。电子邮件可以导出为 .mbox 或 .eml 归档文件，恢复到任何邮箱，或者在几秒钟内搜索多年的历史记录。