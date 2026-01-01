一键安装部署 Annif。
适用于图书馆、档案馆、博物馆和研究工作流程的多语言自动化主题索引工具包。
为 Annif 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Annif 的主要功能
多个索引后端
在 TF-IDF、fastText、Omikuji、MLLM、YAKE 和 stwfsapy 之间选择，或将它们组合成针对每种语言和集合进行调整的集成。
多语言支持
可配置的分析器通过Snowball词干提取器、Voikko和spaCy管道处理芬兰语、瑞典语、英语、德语以及其他语言。
REST API 和 Web UI
内置浏览器用户界面让您可以试验项目，同时 OpenAPI 文档化的 REST 端点将 Annif 接入现有编目工具。
受控词汇
加载 SKOS、TSV 或 CSV 词汇表，例如 YSO、LCSH 或您自己的词库，以便建议与权威文件保持一致。
用于训练和评估的 CLI
通过可脚本化的命令行界面，管理项目、训练模型，并使用黄金标准语料库对精确度和召回率进行基准测试。
为什么要在 Hostinger 上运行 Annif
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。