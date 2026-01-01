Annif是芬兰国家图书馆开发的一个开源工具包，能够自动为文档分配主题词。它结合了词汇、统计和机器学习后端，包括TF-IDF、fastText、Omikuji、MLLM、YAKE和集成模型，因此编目员可以选择或组合最适合每个馆藏和语言的算法。

在您自己的VPS上自托管Annif，可以使训练语料库、受控词表和书目元数据完全由您控制，而无需将其发送给第三方索引服务。该容器提供REST API和基于浏览器的UI用于测试项目，因此将Annif集成到现有编目流程或构建自定义客户端只需进行HTTP调用。