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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 Annif 构建什么

Annif是芬兰国家图书馆开发的一个开源工具包，能够自动为文档分配主题词。它结合了词汇、统计和机器学习后端，包括TF-IDF、fastText、Omikuji、MLLM、YAKE和集成模型，因此编目员可以选择或组合最适合每个馆藏和语言的算法。

在您自己的VPS上自托管Annif，可以使训练语料库、受控词表和书目元数据完全由您控制，而无需将其发送给第三方索引服务。该容器提供REST API和基于浏览器的UI用于测试项目，因此将Annif集成到现有编目流程或构建自定义客户端只需进行HTTP调用。

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你可以用 {name} 构建什么

Annif 的主要功能

多个索引后端

在 TF-IDF、fastText、Omikuji、MLLM、YAKE 和 stwfsapy 之间选择，或将它们组合成针对每种语言和集合进行调整的集成。

多语言支持

可配置的分析器通过Snowball词干提取器、Voikko和spaCy管道处理芬兰语、瑞典语、英语、德语以及其他语言。

REST API 和 Web UI

内置浏览器用户界面让您可以试验项目，同时 OpenAPI 文档化的 REST 端点将 Annif 接入现有编目工具。

受控词汇

加载 SKOS、TSV 或 CSV 词汇表，例如 YSO、LCSH 或您自己的词库，以便建议与权威文件保持一致。

用于训练和评估的 CLI

通过可脚本化的命令行界面，管理项目、训练模型，并使用黄金标准语料库对精确度和召回率进行基准测试。

为什么要在 Hostinger 上运行 Annif

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预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。

Sylvain
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非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。

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Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。

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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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