SillyTavern 是一个开源的本地界面，让高级用户可以与几乎所有主流 LLM 后端（包括 OpenAI、Anthropic Claude、OpenRouter、KoboldAI、Mistral、NovelAI 和本地托管模型）的 AI 角色进行聊天。与供应商特定的聊天应用不同，它专注于角色驱动的对话、长篇角色扮演和创意写作，并对提示、采样参数和上下文处理有深度控制。

在您自己的 VPS 上自托管 SillyTavern 可以让您的每个聊天记录、角色卡和知识库对您的账户保持私密，让您可以自由切换提供商，并消除了托管替代方案施加的对话限制和内容过滤器。外部模型的 API 密钥会保留在您的服务器上，而不是粘贴到第三方用户界面中。