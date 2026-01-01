一键部署 SillyTavern。
高级用户LLM前端，将数十个文本、图像和语音AI后端整合到一个单一的聊天界面中。
为 SillyTavern 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 SillyTavern 构建什么
SillyTavern 是一个开源的本地界面，让高级用户可以与几乎所有主流 LLM 后端（包括 OpenAI、Anthropic Claude、OpenRouter、KoboldAI、Mistral、NovelAI 和本地托管模型）的 AI 角色进行聊天。与供应商特定的聊天应用不同，它专注于角色驱动的对话、长篇角色扮演和创意写作，并对提示、采样参数和上下文处理有深度控制。
在您自己的 VPS 上自托管 SillyTavern 可以让您的每个聊天记录、角色卡和知识库对您的账户保持私密，让您可以自由切换提供商，并消除了托管替代方案施加的对话限制和内容过滤器。外部模型的 API 密钥会保留在您的服务器上，而不是粘贴到第三方用户界面中。
SillyTavern 的主要功能
多后端支持
连接 OpenAI、Claude、OpenRouter、KoboldAI、Mistral、NovelAI 和本地模型服务器，通过一个界面，无需为每个提供商管理单独的客户端。
角色卡片
导入、编辑和分享内嵌PNG的角色卡片，这些卡片包含人设、对话示例和性格特征，可确保角色回复的一致性。
群聊
在一个单一线程中与多个AI角色进行对话，轮次顺序可配置，并可为每个角色设置生成参数，以实现分支叙事。
世界设定和设定集
仅当出现相关关键词时，才将背景知识、地点详情和重复性事实注入到提示中，从而在长篇故事中保持上下文窗口的效率。
扩展生态系统
接入通过 Stable Diffusion 或 ComfyUI 实现的图像生成、文本转语音、摘要、向量存储以及数十种社区扩展。
完全提示控制
直接编辑系统提示、指令模板、采样器参数和上下文格式，为高级用户提供与原始API相同的控制权。
为什么要在 Hostinger 上运行 SillyTavern
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
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在无法访问我的自托管 n8n 实例后，我联系了 Hostinger 支持团队，他们的服务让我非常满意。支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常耐心，而且非常细心。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。