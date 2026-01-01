Kavita 是一款功能丰富的自托管数字图书馆管理器，支持 CBZ、CBR、EPUB、PDF 以及所有主流漫画和电子书格式。它自动扫描并编目您的媒体，自动提取元数据，并提供针对每种内容类型优化的专用阅读器界面——包括漫画双页显示、从右到左的日漫阅读流以及 Webtoon 连续滚动。

在您自己的 VPS 上托管 Kavita，可以使您的整个收藏品在任何设备上 24/7 全天候可用，而无需依赖家庭硬件的正常运行时间。支持多用户和基于角色的权限，让家庭可以共享图书馆并进行适合年龄的访问控制，而 OPDS 支持则意味着任何兼容的阅读应用程序都可以连接到您的服务器。