一键部署 ExpenseOwl。
轻量级自托管费用追踪器，带有仪表板图表、类别管理以及CSV导入/导出 — 无需数据库。
为 ExpenseOwl 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
ExpenseOwl 的主要功能
支出控制面板
饼图和现金流摘要提供了所有跟踪类别中支出模式的即时可视化细分。
类别管理
在设置面板中定义和编辑自定义支出类别，使其与您的个人或家庭预算系统相匹配。
CSV 导入导出
使用CSV文件在ExpenseOwl中导入和导出数据 — 这对于从其他应用程序导入历史记录或创建便携式备份非常有用。
无需数据库
所有费用数据都存储在指定卷上的本地 JSON 文件中，因此无需配置或维护 Postgres 或 MySQL 服务。
PWA 支持
在桌面或移动设备上将 ExpenseOwl 安装为渐进式 Web 应用程序，以获得直接从浏览器获得的类似原生应用的体验。
为什么要在 Hostinger 上运行 ExpenseOwl
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
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我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。