ExpenseOwl 是一款极简的自托管费用跟踪应用程序，它将所有数据存储在本地 JSON 文件中，无需外部数据库。它提供了一个简洁的仪表板，包含饼图和现金流摘要、一个可排序的费用表格用于查看条目，以及一个用于管理类别、货币和数据导入/导出的设置面板。

在您自己的 VPS 上自托管 ExpenseOwl 意味着您的个人财务记录永远不会离开您的基础设施。其轻量级设计可在几秒钟内完成部署，无需维护数据库服务，使其成为完全掌控个人财务数据最简单的方法之一。