ExpenseOwl最高立减 70%

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轻量级自托管费用追踪器，带有仪表板图表、类别管理以及CSV导入/导出 — 无需数据库。

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AMD EPYC 处理器
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全球数据中心
免费域名一年
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所有套餐均需预付费。月费等于套餐总价除以套餐使用月数。

你可以用 ExpenseOwl 构建什么

ExpenseOwl 是一款极简的自托管费用跟踪应用程序，它将所有数据存储在本地 JSON 文件中，无需外部数据库。它提供了一个简洁的仪表板，包含饼图和现金流摘要、一个可排序的费用表格用于查看条目，以及一个用于管理类别、货币和数据导入/导出的设置面板。

在您自己的 VPS 上自托管 ExpenseOwl 意味着您的个人财务记录永远不会离开您的基础设施。其轻量级设计可在几秒钟内完成部署，无需维护数据库服务，使其成为完全掌控个人财务数据最简单的方法之一。

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你可以用 {name} 构建什么

ExpenseOwl 的主要功能

支出控制面板

饼图和现金流摘要提供了所有跟踪类别中支出模式的即时可视化细分。

类别管理

在设置面板中定义和编辑自定义支出类别，使其与您的个人或家庭预算系统相匹配。

CSV 导入导出

使用CSV文件在ExpenseOwl中导入和导出数据 — 这对于从其他应用程序导入历史记录或创建便携式备份非常有用。

无需数据库

所有费用数据都存储在指定卷上的本地 JSON 文件中，因此无需配置或维护 Postgres 或 MySQL 服务。

PWA 支持

在桌面或移动设备上将 ExpenseOwl 安装为渐进式 Web 应用程序，以获得直接从浏览器获得的类似原生应用的体验。

为什么要在 Hostinger 上运行 ExpenseOwl

一键启动

预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。

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利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。

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内置 Docker 管理器

在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。

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Maxim Shishkin
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这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。

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