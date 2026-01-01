一键安装部署 GPT-Researcher。
自主AI研究代理，可在数分钟内进行深度网络研究并生成详细的、有引用的报告。
为 GPT-Researcher 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
GPT-Researcher 的主要功能
多智能体研究
并行子查询代理同时从数十个来源收集数据，生成详尽的报告，比任何单线程研究流程都快。
引用的报告
每个生成的报告都包括内联来源引用和参考文献列表，使研究结果可验证并适用于专业用途。
多种报告类型
生成研究报告、资源列表、大纲或自定义格式的输出，以匹配您的工作流程所需的精确可交付成果。
灵活的 LLM 支持
连接 OpenAI、Anthropic、Ollama 或任何兼容 OpenAI 的端点，以便您可以在每个研究任务中平衡成本、速度和模型能力。
网络搜索集成
连接到 Tavily、Google、Bing 和其他搜索引擎提供商，以检索实时、最新的信息，而不是依赖静态训练数据。
为什么要在 Hostinger 上运行 GPT-Researcher
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。