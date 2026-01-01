GPT-Researcher是一个开源的自主AI代理，旨在对任何主题进行全面的在线研究。它采用多代理方法——一个规划代理将问题分解为子查询，研究代理同时从数十个来源收集信息，然后一个写作代理将研究结果综合成一份结构化、带引用的报告。与手动浏览或单查询LLM提示相比，这种并行方法大大缩短了生成研究级内容所需的时间。

自托管GPT-Researcher让您可以完全控制连接哪些LLM提供商和搜索API、处理哪些数据以及如何存储报告。在您自己的VPS上运行意味着敏感的研究主题保留在您的基础设施中，不受第三方托管服务的使用限制。