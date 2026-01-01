一键安装 Mixpost。
自托管的社交媒体日程安排和管理平台，旨在替代 Buffer、Hootsuite 和其他商业日程安排工具。
为 Mixpost 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Mixpost 的主要功能
多平台调度
从统一的日历中安排帖子到 Twitter/X、Facebook、Instagram、LinkedIn、Mastodon 等平台，并支持各平台预览和自定义。
拖放日历
视觉内容日历，具有拖放式重新安排、颜色编码类别和批量操作功能，用于组织跨越数周的活动。
媒体库
内置媒体库，支持图片和视频上传、自动格式检测，以及跨文章和模板的可重用资产。
多个工作区
将账户和广告系列组织到独立的工作区，并为每个工作区设置用户权限 — 这非常适合管理多个客户的代理机构。
审批工作流
可选的审批队列允许团队成员在帖子被安排或发布前起草，以供审核，从而支持代理机构的客户工作流程。
REST API
完整的 REST API 支持与外部工具集成——内容生成器、分析仪表板或将数据输入队列的自定义注册表单。
为什么要在 Hostinger 上运行 Mixpost
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
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值得信赖的 Docker VPS 主机
我对Hostinger的VPS主机服务非常满意！他们的正常运行时间始终保持一流，确保我的网站流畅运行。每当我需要帮助的时候，他们的技术支持团队都能迅速响应，足够专业，而且很热心。
Hostinger 的所有服务都非常丝滑和完善，AI 聊天机器人加上人工客服，如果 AI 无法解答你的问题，他们也会提供帮助。哦，对了，他们的 VPS 也超级棒，非常好用。感谢开发团队和所有参与其中的人。继续努力！🚀
终于找到一家真正靠谱的VPS主机公司了！价格合理，用户门户网站体验极佳，充分尊重用户时间，备份无缝衔接，技术支持到位，稳定可靠，感觉非常稳定。
我的自托管 n8n 实例无法访问后，我联系了 Hostinger 的技术支持，他们的服务让我非常满意。技术支持团队的 Kodee 和 Mohammad 非常有耐心，而且工作细致周到。
非常感谢 Carla 帮我完成了 Hostinger VPS 的 N8N 升级。她很专业，再次感谢 Carla。
Hostinger VPS 绝对出色。它一直运行稳定，速度快，从不宕机，也从不崩溃。
这家公司运营良好，我对他们提供的服务非常满意。价格没有某些提供优质VPS配置和方案的公司那么贵。