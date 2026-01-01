Mixpost是一个自托管的社交媒体日程安排和管理平台，旨在作为Buffer、Hootsuite和其他商业社交媒体日程安排工具的免费替代品。它允许机构、营销人员和个人创作者通过一个日历在多个社交网络上规划、安排和发布内容，无需支付每个账户的费用、没有发布限制或分析配额。简洁的网页用户界面提供可视化内容安排、媒体库、帖子模板和跨平台预览渲染。

在您的VPS上自托管Mixpost，可以将每个帖子、预定队列、分析事件和连接的社交账户保留在您的基础设施内，而不是通过可能更改定价或施加API速率限制的第三方SaaS。