一键安装部署 Topola Genealogy Viewer。
交互式 GEDCOM 查看器，可直接从您的家谱文件中渲染祖先沙漏图。
为 Topola Genealogy Viewer 选一个 VPS 套餐
每个套餐都包含您所需的一切以及更多
Topola Genealogy Viewer 的主要功能
GEDCOM 标准支持
加载从Gramps、MyHeritage、Ancestry、Family Tree Maker以及任何其他家谱工具导出的标准GEDCOM文件 — 无需转换。
交互式沙漏图表
点击任意人物，以重新聚焦家谱树，并在一个流畅的视图中探索祖先和后代，并伴随平滑的过渡动画。
客户端隐私
GEDCOM 文件完全在浏览器中解析，因此族谱数据从不接触服务器端数据库或外部服务。
导出和打印
将家谱导出为PDF、PNG或SVG，并打印完整的家谱图，用于存档活页夹、家庭聚会或研究分享。
基于URL的分享
生成永久链接，可直接从网络 URL 加载 GEDCOM，非常适合在个人网站或维基上嵌入家谱。
Gramps 和 WikiTree 就绪
通过交互式家谱插件与 Gramps 集成，并通过其动态树视图原生浏览 WikiTree 个人资料。
为什么要在 Hostinger 上运行 Topola Genealogy Viewer
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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值得信赖的 Docker VPS 主机
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