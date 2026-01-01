Topola 家谱查看器是一个开源网络应用程序，它能将任何家谱程序中的标准 GEDCOM 导出文件转换为交互式、可导航的家谱图表。它能渲染沙漏图和所有亲属视图，让研究人员点击任何人以重新聚焦家谱，并支持打印或导出为 PDF、PNG 和 SVG 格式以供离线共享。

在您自己的 VPS 上自托管 Topola 可将敏感的祖先数据——姓名、出生日期、在世亲属——完全保留在您控制的基础设施上。该查看器在浏览器中客户端处理 GEDCOM 文件，私有部署消除了家谱协会、档案馆或为网络上的亲属服务的家族历史学家对第三方托管的任何依赖。