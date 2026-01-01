Headscale 是 Tailscale 专有控制服务器的自托管替代方案，让您完全拥有自己的私有 WireGuard 网状网络。Tailscale 的托管服务负责管理密钥交换、IP 分配和路由决策，而 Headscale 则在您控制的基础设施上执行相同的功能 — 无需月费，没有与订阅相关的设备限制，也不依赖第三方云服务。

此模板将 Headscale 与 Headscale UI 捆绑在一起，Headscale UI 是一个基于浏览器的仪表板，用于管理用户、节点和预认证密钥。两者都在同一个 HTTPS 域下提供服务，网页界面可在 /web 路径下访问。任何兼容 Tailscale 的客户端在将其登录服务器指向您的部署 URL 后，都可以立即加入您的网状网络。