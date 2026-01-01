一键安装 Headscale。
开源的自托管 Tailscale 控制服务器实现，用于私有 WireGuard 网状网络。
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每个套餐都包含您所需的一切以及更多
你可以用 Headscale 构建什么
Headscale 是 Tailscale 专有控制服务器的自托管替代方案，让您完全拥有自己的私有 WireGuard 网状网络。Tailscale 的托管服务负责管理密钥交换、IP 分配和路由决策，而 Headscale 则在您控制的基础设施上执行相同的功能 — 无需月费，没有与订阅相关的设备限制，也不依赖第三方云服务。
此模板将 Headscale 与 Headscale UI 捆绑在一起，Headscale UI 是一个基于浏览器的仪表板，用于管理用户、节点和预认证密钥。两者都在同一个 HTTPS 域下提供服务，网页界面可在
/web 路径下访问。任何兼容 Tailscale 的客户端在将其登录服务器指向您的部署 URL 后，都可以立即加入您的网状网络。
Headscale 的主要功能
Tailscale 兼容客户端
任何运行官方 Tailscale 客户端的设备都可以连接到您的 Headscale 服务器，而无需进行客户端修改。
网站管理界面
Headscale UI 提供一个浏览器仪表板，用于管理用户、节点和预授权密钥，无需使用命令行。
全网状网络
连接的节点使用WireGuard加密，直接跨NAT边界相互通信。
MagicDNS 支持
Headscale 为所有注册节点分配主机名，从而实现基于 DNS 的访问，无需静态 IP 配置。
基于SQLite的存储
所有网络状态都存储在一个轻量级的SQLite数据库中，无需外部数据库服务。
API 和 CLI 管理
通过 Headscale CLI 或 HTTP API 管理用户、节点和路由，以实现脚本编写和自动化。
为什么要在 Hostinger 上运行 Headscale
一键启动
预配置设置让您的应用程序立即启动和运行。无需手动安装或复杂的设置步骤。
值得信赖的安全保障
利用内置防火墙、DDoS防护和持续监控功能，保护您的应用程序。
内置 Docker 管理器
在一个地方运行和管理多个 Docker 容器。轻松部署、更新和监控您的项目。
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